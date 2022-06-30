Директор строительной компании Звонов рассказал, когда лучше приобретать жильё

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Директор строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов рассказал, когда лучше приобретать жильё.
Директор строительной компании Звонов рассказал, когда лучше приобретать жильё
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«Сейчас затишье присутствует. Должна быть интуиция, чтобы поймать нужный эпизод. Я думаю, что сейчас три-четыре месяца будет затишье. Это и сезонность лета, и ставку будут ждать, когда снизится», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, осенью возможен очередной рост цен, поэтому стоит поймать момент к началу августа.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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