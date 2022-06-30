Директор строительной компании Звонов рассказал, когда лучше приобретать жильё

Директор строительной компании «Славянский дом» Сергей Звонов рассказал, когда лучше приобретать жильё.

«Сейчас затишье присутствует. Должна быть интуиция, чтобы поймать нужный эпизод. Я думаю, что сейчас три-четыре месяца будет затишье. Это и сезонность лета, и ставку будут ждать, когда снизится», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, осенью возможен очередной рост цен, поэтому стоит поймать момент к началу августа.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.