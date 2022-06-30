В Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.
В Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино

Об этом сообщают «Дни.ру».

В районах живут около 250 тыс. человек. Транспортная инфраструктура Солнцево и Ново-Переделкино продолжает развиваться. К концу 2023 года там должны быть открыты станции МЦД-4.

Кроме того, в районах планируется расселить 57 домов по программе реновации. Первая новостройка на улице Щорса готова для заселения.

За последние четыре года построено четыре школы и два детсада. В рамках модернизации амбулаторного звена реконструирована поликлиника №212.

«В ближайших планах: школа на 550 мест и детский сад на 125 мест в 14-м микрорайоне Ново-Переделкино и ещё один садик на 250 мест на Производственной улице в Солнцево», — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Помимо этого, открылись ледовые дворцы «Солнцево» и «Арктика», благоустроено 10 парков, более 130 дворов и школьных территорий.

Ранее НСН писала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» начали обустройство современной зоны для игры в пляжный волейбол.

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