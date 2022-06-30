Пассажиры совершили более 750 миллионов поездок со дня запуска МЦК

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Со дня запуска движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) пассажиры совершили более 750 млн поездок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Пассажиры совершили более 750 миллионов поездок со дня запуска МЦК
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«С момента запуска МЦК мы обновили подвижной состав, сократили интервал движения поездов до четырёх минут в часы пик и внедрили современные пассажирские сервисы Московского транспорта», — цитирует его издание «Вести Подмосковья».

Он отметил, что в среднем в течение дня по кольцу проезжают около 550 тыс. раз.

Ликсутов также не исключил запуск по кольцу двухэтажных поездов.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.

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