Пассажиры совершили более 750 миллионов поездок со дня запуска МЦК
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«С момента запуска МЦК мы обновили подвижной состав, сократили интервал движения поездов до четырёх минут в часы пик и внедрили современные пассажирские сервисы Московского транспорта», — цитирует его издание «Вести Подмосковья».
Он отметил, что в среднем в течение дня по кольцу проезжают около 550 тыс. раз.
Ликсутов также не исключил запуск по кольцу двухэтажных поездов.
Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.