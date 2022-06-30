В Башкирии вынесли приговор обвиняемым в подделке документов о вакцинации

В Башкирии вынесли приговор двум сотрудницам Центральной городской больницы Сибая, обвиняемым в подделке документов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает mkset.ru.

Осенью 2021 года стало известно, что региональные управления ФСБ и МВД задержали подозреваемых с поличным. Республиканское СУ Следственного комитета завело два уголовных дела.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, Сибайский городской суд признал обеих обвиняемых виновными и назначил им условные сроки. Приговор вступил в силу.

Ранее сообщалось, что в Самарской области за год возбудили девять уголовных дел из-за подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.