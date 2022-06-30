В Башкирии вынесли приговор обвиняемым в подделке документов о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Осенью 2021 года стало известно, что региональные управления ФСБ и МВД задержали подозреваемых с поличным. Республиканское СУ Следственного комитета завело два уголовных дела.
Как рассказали в пресс-службе УФСБ, Сибайский городской суд признал обеих обвиняемых виновными и назначил им условные сроки. Приговор вступил в силу.
Ранее сообщалось, что в Самарской области за год возбудили девять уголовных дел из-за подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.