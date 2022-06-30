Специалист по инвестициям Шеин рассказал о вариантах вложения средств

Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин рассказал о вариантах вложения средств.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что лидером спроса среди альтернативных валют является юань, объёмы торгов которым на бирже за последние месяцы выросли в десятки раз.

Интересным вариантом эксперт назвал и гонконгский доллар.

«В целом, даже если не инвестировать сразу в ценные бумаги азиатских компаний (Alibaba, Tencent, JD.Com, Xiaomi и прочие), а просто частично заместить в портфеле доллары и евро на гонконгские доллары (они имеют привязку к американской валюте), в этом есть определённый смысл с точки зрения диверсификации», — пояснил Шеин.

Он добавил, что с конца июня на валютном рынке Московской биржи начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.