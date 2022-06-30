Власти столицы анонсировали строительство семи новых мостов через Москву-реку

Через Москву-реку возведут семь новых мостов, сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«По трём мостам ведутся проектно-изыскательские работы, к проектированию ещё четырёх планируем приступить в этом году: в Нагатинском затоне, через Водоотводный канал Москвы-реки, на улице Островной и в сторону парка «Фили», — цитирует его НТВ.

Загрутдинов отметил, что конструкции двух автомобильных мостов уникальны и требуют тщательного анализа при работе над проектными решениями.

«Сейчас мы привлекаем к проектированию лучшие архитектурные бюро. Мосты станут ещё и украшением города», — подчеркнул он.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка сообщил, что в Подмосковье ведутся работы по созданию безбарьерной среды в медорганизациях. На данные цели направлено 53,2 млн рублей.