Воробьёв рассказал об организации пляжного отдыха в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об организации пляжного отдыха в регионе.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в Подмосковье насчитывается 200 оборудованных для отдыха пляжей.

«Работаем и с МЧС, с профессионалами, и с волонтёрами, чтобы не было каких-либо эксцессов», — заявил глава региона.

По его словам, другие специалисты проверяют в водоёмах качество воды.

«Есть устойчивое определение «отдыхать дикарём». Мы надеемся, что всё чаще это не наш случай, не случай отдыха в Подмосковье. Поэтому и новый песок, урны, душ, волейбол или какие-то активности на песке, который мы, кстати, специально привозим на все пляжи с двух уникальных карьеров», — сообщил Воробьёв.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.