Воробьёв рассказал об организации пляжного отдыха в Подмосковье

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об организации пляжного отдыха в регионе.
Воробьёв рассказал об организации пляжного отдыха в Подмосковье
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в Подмосковье насчитывается 200 оборудованных для отдыха пляжей.

«Работаем и с МЧС, с профессионалами, и с волонтёрами, чтобы не было каких-либо эксцессов», — заявил глава региона.

По его словам, другие специалисты проверяют в водоёмах качество воды.

«Есть устойчивое определение «отдыхать дикарём». Мы надеемся, что всё чаще это не наш случай, не случай отдыха в Подмосковье. Поэтому и новый песок, урны, душ, волейбол или какие-то активности на песке, который мы, кстати, специально привозим на все пляжи с двух уникальных карьеров», — сообщил Воробьёв.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить