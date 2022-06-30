Президент РАО Васильева прокомментировала исключение российских вузов из Болонского процесса
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«Конечно, полностью вернуть советскую систему мы не можем, в одну реку дважды не войдёшь. Необходимо взять всё лучшее, что у нас было, и выстроить новую систему, отвечающую современным вызовам. Здесь ни в коем случае нельзя принимать поспешных решений. В будущем введение новой системы, безусловно, потребует перенастройки, создания новых образовательных программ», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, потеря аспирантуры — самое серьёзное, что было сделано во время участия России в Болонском процессе, а всё остальное, считает Васильева, решается довольно быстро.
Ранее декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса.