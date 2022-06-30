В Геленджике турист попал в реанимацию после ЧП на водном аттракционе
- РИА Новости
Как сообщает «Пятый канал», пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, у него диагностировали травму головного мозга. Врачи ввели мужчину в состояние искусственной комы.
Отмечается, что причиной ЧП стал обрыв троса, которым парашют крепят к катеру.
Детали инцидента и причина неисправности троса выясняются. По предварительным данным, обрыв каната не является несчастным случаем, есть признаки преступления.
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