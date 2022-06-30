В ОНК рассказали об условиях содержания осуждённых в исправительном центре в Зеленограде

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RT
В московском исправительном центре, расположенном в Зеленограде, содержатся 216 человек, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
В ОНК рассказали об условиях содержания осуждённых в исправительном центре в Зеленограде
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В исправительном центре содержатся осуждённые к принудительным работам. Они обслуживают ведомственные дома УФСИН Москвы, работают в ГБУ «Жилищник», подсобными рабочими на стройках. 15 человек устроены в метро электриками и уборщиками», — рассказал правозащитник.

По данным администрации центра, зарплата осуждённых — от 23 тыс. рублей, но на руки они получают по 12 тыс., так 10—20% вычитается в счёт погашения причинённого преступлениями ущерба. Ещё часть удерживается в качестве оплаты коммунальных расходов самого исправительного центра.

Исправительный центр — новое двухэтажное здание, больше напоминающее общежитие, отметил Мельников. Оно состоит из спальных помещений с двухэтажными кроватями на десять человек. Душевые и санузлы оборудованы дверцами для соблюдения приватности.

«В центре можно готовить себе еду самостоятельно. Для этого есть кухня, оборудованная плитами, имеется вся необходимая утварь, холодильники и комната для приёма пищи», — рассказал Мельников.

По его словам, в центре есть и помещения для сушки и глажки одежды.

Обитатели центра могут самостоятельно передвигаться по городу, некоторые это делают на собственных машинах и ночуют дома. Но для нарушителей порядка есть комната, похожая на карцер. Там в дневное время нельзя пользоваться койками.

«Туда помещают за любое административное правонарушение, хоть за переход улицы на красный свет. После этого суд решает, останется ли гражданин в исправцентре или отправится отбывать остаток срока в колонии», — пояснил правозащитник.

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