Представитель туротрасли Арутюнов перечислил популярные зарубежные направления среди россиян
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В беседе с НСН Арутюнов назвал Турцию лидером среди самых популярных направлений у российских туристов.
«Второй большой блок — это Ближний Восток. У нас много арабских перевозчиков — только из ОАЭ четыре перевозчика. Летом там относительно низкий сезон, цены упали, это направление становится конкурентом Турции», — рассказал эксперт.
Кроме того, в число лидеров Арутюнов внёс и Египет.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.