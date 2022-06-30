Представитель туротрасли Арутюнов перечислил популярные зарубежные направления среди россиян

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Основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов рассказал, какие зарубежные направления пользуются наибольшей популярностью у россиян.
Представитель туротрасли Арутюнов перечислил популярные зарубежные направления среди россиян
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

В беседе с НСН Арутюнов назвал Турцию лидером среди самых популярных направлений у российских туристов.

«Второй большой блок — это Ближний Восток. У нас много арабских перевозчиков — только из ОАЭ четыре перевозчика. Летом там относительно низкий сезон, цены упали, это направление становится конкурентом Турции», — рассказал эксперт.

Кроме того, в число лидеров Арутюнов внёс и Египет.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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