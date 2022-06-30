Эксперт по безопасности Собкалова рассказала, как подготовить детей к походу в лес

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Эксперт по безопасности Катерина Собкалова рассказала, что нужно учесть при подготовке детей к походу в лес.
Эксперт по безопасности Собкалова рассказала, как подготовить детей к походу в лес
  • Gettyimages.ru
  • © David Trood

Как объяснила Собкалова «Москве 24», чтобы защитить детей от укусов насекомых, необходимо подобрать одежду, которая будет максимально закрывать тело. 

На голову обязательно надо надеть косынку или кепку, а на ноги — удобную обувь с толстой подошвой. 

«У каждого участника похода в лес должен быть индивидуальный мини-рюкзачок безопасности. Положите в него свисток или карманную сирену», — порекомендовала эксперт.

Также необходимо дать ребёнку с собой воду, еду, лекарства, заряженный сотовый телефон или рацию.

Кроме того, нужно заранее проговорить с ребёнком правила поведения в случае встречи с диким животным.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Сергиево-Посадском и Одинцовском районах Московской области обнаружили самого крупного жука в Европе — жука-оленя.

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