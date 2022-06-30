В Приморье корабли ТОФ в ходе учений отразили условную атаку беспилотников

В Приморском крае прошли учения Тихоокеанского флота (ТОФ). В рамках мероприятий боевые корабли среди прочего отразили условную атаку беспилотников противника.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ТОФ информирует, что боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе учений отразили условную атаку беспилотников противника на пункт базирования в Приморье.

Отмечается, что пуски были выполнены электронным способом без применения ракет.

«При заходе целей в зону поражения корабельных зенитно-ракетных комплексов расчёты отработали алгоритм применения по ним оружия с выполнением электронных пусков ракет», — рассказали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что все воздушные цели удалось нейтрализовать.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.