В Приморье корабли ТОФ в ходе учений отразили условную атаку беспилотников
Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ТОФ информирует, что боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе учений отразили условную атаку беспилотников противника на пункт базирования в Приморье.
Отмечается, что пуски были выполнены электронным способом без применения ракет.
«При заходе целей в зону поражения корабельных зенитно-ракетных комплексов расчёты отработали алгоритм применения по ним оружия с выполнением электронных пусков ракет», — рассказали в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что все воздушные цели удалось нейтрализовать.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.