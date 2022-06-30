Опрос показал, кто должен оплачивать счёт на первом свидании

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Согласно результатам нового исследования, 66% опрошенных мужчин и 82% женщин считают, что счёт на первом свидании должен оплачивать мужчина.
Опрос показал, кто должен оплачивать счёт на первом свидании
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

Результаты опроса на тему «Кто должен оплачивать счёт на первом свидании», который провёл сервис международных знакомств RusDate, опубликовала «Газета.Ru».

Результаты исследования также показали, что 14% женщин считают, что на первом свидании каждый должен платить за себя.

Данные варьируются в зависимости от городов. Так, например, в Москве 60% девушек готовы сами оплатить свой счёт, в Санкт-Петербурге — 52%, в Воронеже таких девушек 14%, а в Челябинске — 6%. 

Ранее в разговоре с РИАМО социальный психолог Александр Шахов назвал три главные цели счастливой семьи.

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