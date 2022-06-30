Опрос показал, кто должен оплачивать счёт на первом свидании

Согласно результатам нового исследования, 66% опрошенных мужчин и 82% женщин считают, что счёт на первом свидании должен оплачивать мужчина.

Результаты опроса на тему «Кто должен оплачивать счёт на первом свидании», который провёл сервис международных знакомств RusDate, опубликовала «Газета.Ru».

Результаты исследования также показали, что 14% женщин считают, что на первом свидании каждый должен платить за себя.

Данные варьируются в зависимости от городов. Так, например, в Москве 60% девушек готовы сами оплатить свой счёт, в Санкт-Петербурге — 52%, в Воронеже таких девушек 14%, а в Челябинске — 6%.

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