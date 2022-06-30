В Гродно 30 июня и 1 июля пройдёт ежегодный Форум регионов России и Белоруссии

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В Гродно начался IX Форум регионов России и Белоруссии, который с 2014 года проходит ежегодно.
В Гродно 30 июня и 1 июля пройдёт ежегодный Форум регионов России и Белоруссии
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает «Парламенсткая газета».

Главной темой форума, который пройдёт 30 июня и 1 июля, станет роль регионов в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Организаторы форума — выступают верхние палаты парламентов двух стран во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

В первый день пройдут заседания секций, где парламентарии двух стран, эксперты, ученые, экономисты обсудят сотрудничество России и Белоруссии по разным направлениям, а также основные направления дальнейшего сближения в законодательстве двух стран.

Во второй день состоится встреча председателей верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой с руководителями регионов двух стран, после которой состоится пленарное заседание форума с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В ходе форума планируется подписать межправительственные и межрегиональные соглашения о сотрудничестве.

Ранее «Известия» со ссылкой на сообщение Роскачества сообщили, что проверку прошли более 70% представленных на рынке марок кваса.

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