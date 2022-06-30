Многодетные родители из Москвы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Подмосковье

Многодетные родители из Москвы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте как в столице, так и в Подмосковье.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мэрию Москвы.

Соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как передаёт НТВ, для бесплатного проезда необходимо оформить карту москвича, которую можно получить в любом центре «Мои документы» в течение 30 дней с момента подачи документов.

Детям от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по социальной карте будет продлено автоматически.