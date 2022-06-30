В парке «Кусково» началась реконструкция стадиона «Фрезер»
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В ходе реконструкции планируется восстановить большое футбольное поле площадью почти 7 тыс. кв. м с покрытием из искусственной травы и подогревом.
Рядом с полем установят трибуны на 300 зрительских мест и спортивное табло.
Также будут построены новые спортобъекты, в том числе площадки для воркаута и игры в стритбол.
Предусмотрено также строительство административных зданий с тренерскими, раздевалками и душевыми.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».