В парке «Кусково» началась реконструкция стадиона «Фрезер»

В парке «Кусково» специалисты приступили к реконструкции стадиона «Фрезер».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В ходе реконструкции планируется восстановить большое футбольное поле площадью почти 7 тыс. кв. м с покрытием из искусственной травы и подогревом.

Рядом с полем установят трибуны на 300 зрительских мест и спортивное табло.

Также будут построены новые спортобъекты, в том числе площадки для воркаута и игры в стритбол.

Предусмотрено также строительство административных зданий с тренерскими, раздевалками и душевыми.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».