Объявлены первые члены жюри московской премии Urban Awards

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Стали известны первые члены жюри XIV московской премии Urban Awards.
Объявлены первые члены жюри московской премии Urban Awards
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

Цель экспертов — оценить номинантов и определить лучшие жилые комплексы столичного региона.

«Мы очень серьёзно относимся к качеству проводимой экспертизы, так как премия Urban Awards уже на протяжении 14 лет является признанным ориентиром для покупателей при выборе жилья», — заявила гендиректор премии Ольга Хасанова.

В состав жюри вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, член Союза дизайнеров России Гузалия Фазылзянова, руководитель «Архитектурной мастерской Лызлова» Николай Лызлов, первый вице-президент Совета по градостроительству «Союза архитекторов России» Владимир Бакеев и директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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