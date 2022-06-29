В Москве рассказали о ходе модернизации нефтеперерабатывающего завода

Столичные власти рассказали о ходе модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает НСН.

«Здорово, что компания не остановилась на достигнутом и реализует третий этап — самый сложный, самый технологичный и самый финансовоёмкий, несмотря на экономические сложности, санкции. Тем не менее этот процесс не останавливается с учётом того, что большая часть оборудования — это российское оборудование», — заявил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что такую реконструкцию фактически можно считать строительством нового завода, поскольку от старого оборудования ничего не останется.

Третий этап реконструкции должен быть завершён в 2025 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.