Минниханов рассказал о культурных и исторических связях Татарстана и Ирана
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
«Многоплановые связи государств развиваются. В основе взаимодействия лежит общая приверженность международному праву, а также совпадение позиций по ключевым темам глобальной и региональной повестки дня», — заявил Минниханов.
По его словам, у Татарстана и Ирана богатые исторические, экономические и культурные связи, большой опыт сотрудничества.
«Провинция Восточный Азербайджан представляет для нас интерес. Мы должны эффективно использовать все возможности для укрепления наших отношений», — добавил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье и китайская провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве.