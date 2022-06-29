Минниханов рассказал о культурных и исторических связях Татарстана и Ирана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл онлайн-встречу с главой провинции Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

«Многоплановые связи государств развиваются. В основе взаимодействия лежит общая приверженность международному праву, а также совпадение позиций по ключевым темам глобальной и региональной повестки дня», — заявил Минниханов.

По его словам, у Татарстана и Ирана богатые исторические, экономические и культурные связи, большой опыт сотрудничества.

«Провинция Восточный Азербайджан представляет для нас интерес. Мы должны эффективно использовать все возможности для укрепления наших отношений», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье и китайская провинция Шаньдун подписали меморандум о сотрудничестве.