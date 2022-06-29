Эксперт по туризму Филиппова рассказала о популярных направлениях в России

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Директор туристической компании Ирина Филиппова рассказала о популярных направлениях в России.
Эксперт по туризму Филиппова рассказала о популярных направлениях в России
  • Gettyimages.ru

«Путешественники устремились на Алтай, Байкал, Камчатку. В таком путешествии можно совместить красоту природы, активные экскурсии», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ещё одно популярное направление — Карелия.

Как считает Филиппова, июль — прекрасная возможность для изучения Сибири или Дальнего Востока.

«Весной и в начале лета там ещё могут быть дожди, и такого удовольствия от отдыха вы не получите, а середина лета — время цветения трав и комфортной погоды», — пояснила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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