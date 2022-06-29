В «Автостате» прокомментировали динамику продаж люксовых машин в мае
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Об этом сообщает newizv.ru.
«В феврале в этом сегменте наблюдался резкий рост (в 3,5 раза), в марте объёмы упали на 3%, в апреле — на 74%. Очевидно, что на ситуацию в данном сегменте влияют санкции», — заявили аналитики.
Они также отметили, что 15 из 18 проданных автомобилей пришлись на Москву и Московскую область. По одному экземпляру реализовано в Санкт-Петербурге, Свердловской и Томской областях.
«По итогам пяти месяцев 2022 года на российском рынке реализовано 224 новых суперкара, что на 24% меньше, чем год назад», — добавили в «Автостате».
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.