На следующей неделе в Петербурге ожидается похолодание
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Об этом он сообщил в интервью kp.ru.
По словам Колесова, 4 июля в город придут циклоны с севера, в результате чего температура воздуха снизится до +20...+25 °С. Также местами ожидаются кратковременные дожди.
Ранее ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти сообщило, что в Ленинградской области из-за жары установлено круглосуточное дежурство в местах скопления людей, а спасатели переведены на особый режим работы.