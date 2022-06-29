На следующей неделе в Петербурге ожидается похолодание

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что с 4 июля в городе ожидается похолодание.

Об этом он сообщил в интервью kp.ru.

По словам Колесова, 4 июля в город придут циклоны с севера, в результате чего температура воздуха снизится до +20...+25 °С. Также местами ожидаются кратковременные дожди.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти сообщило, что в Ленинградской области из-за жары установлено круглосуточное дежурство в местах скопления людей, а спасатели переведены на особый режим работы.