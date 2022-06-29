С начала года в Калининградскую область переехали 650 человек в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению граждан, проживающих за рубежом.

«Калининградская область — привлекательное и популярное направление среди соотечественников. Фактическое количество переселенцев в среднем на четверть превышает плановые показатели. В этом году ожидаем переезд не менее двух тысяч человек», — передаёт «Янтарный край» слова министра социальной политики Анжелики Майстер.

За 15 лет реализации этой программы в Калининградскую область переселились 52 тыс. человек.

Госпрограмма способствует улучшению демографической ситуации за счёт привлечения населения трудоспособного возраста, а также снижению дисбаланса рынка труда при существующем несовпадении профессиональной структуры спроса и предложения рабочей силы.

Как сообщается, 70% прибывших в регион людей находят постоянную работу в первый год после переезда.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым сообщил, что спасатели эвакуировали 29 человек из села Малиновка в Крыму на фоне ситуации с подтоплениями.