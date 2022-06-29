Аналитик Сагалаев прокомментировал динамику цен на рынке стройматериалов

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев прокомментировал динамику цен на рынке стройматериалов.

«Повышение цен на стройматериалы началось ещё в 2020 году», — напомнил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в настоящее время рынок постепенно стабилизируется, и впервые за два года стоимость стройматериалов снизилась по некоторым направлениям.

«Так, пиломатериалы в среднем подешевели на 19%, а на отдельные виды, такие как оцилиндрованное бревно, цены упали на 39%. Брус — минус 44%, материалы для сооружения кровли и водостоков подешевели на 21%, кирпич, плитка, блоки — на 16%. Больше всех упал ценник на щебёночно-песчаную смесь — минус 54%», — пояснил Сагалаев.

Он отметил, что похожая ситуация наблюдается и с ценами на другие стройматериалы, поэтому есть основания прогнозировать, что рынок начинает стабилизироваться.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.