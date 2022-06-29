В «Опоре России» прокомментировали ситуацию на рынке стройматериалов

Короткая ссылка
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал ситуацию на рынке стройматериалов.
В «Опоре России» прокомментировали ситуацию на рынке стройматериалов
  • Gettyimages.ru

«За последнее время рынок стройматериалов показывал яркую динамику изменений. Неопределённость конца зимы — начала весны наложилась на сезонную активность в секторе», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, пиковых ценовых значений по основным направлениям крупные продавцы достигли примерно в середине весны, и такой тренд привёл к некоторому охлаждению покупательского интереса и вынудил рынок повышать клиентоориентированность.

Как добавил Сигал, основным игрокам потребовалось некоторое время, чтобы составить новые контракты и изменить логистические цепочки. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить