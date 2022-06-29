В «Опоре России» прокомментировали ситуацию на рынке стройматериалов

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал ситуацию на рынке стройматериалов.

«За последнее время рынок стройматериалов показывал яркую динамику изменений. Неопределённость конца зимы — начала весны наложилась на сезонную активность в секторе», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, пиковых ценовых значений по основным направлениям крупные продавцы достигли примерно в середине весны, и такой тренд привёл к некоторому охлаждению покупательского интереса и вынудил рынок повышать клиентоориентированность.

Как добавил Сигал, основным игрокам потребовалось некоторое время, чтобы составить новые контракты и изменить логистические цепочки. В настоящее время ситуация стабилизировалась.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.