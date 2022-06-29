Инвестор Аверс спрогнозировала ситуацию на рынке вторичного жилья

Владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус», инвестор, предприниматель Ксения Аверс спрогнозировала ситуацию на рынке вторичного жилья.

«Я прогнозирую, что летом не будет никаких резких колебаний рынка, инвесторы пока не хотят продавать дёшево. А осенью для стимулирования продаж цены на вторичку начнут снижаться — если, конечно, не поменяются кардинально внешние условия и факторы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, спрос на вторичном рынке продолжит снижение.

«Сделок на вторичке уже на текущий момент очень мало», — отметила Аверс.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.