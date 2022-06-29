Инвестор Аверс спрогнозировала ситуацию на рынке вторичного жилья
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«Я прогнозирую, что летом не будет никаких резких колебаний рынка, инвесторы пока не хотят продавать дёшево. А осенью для стимулирования продаж цены на вторичку начнут снижаться — если, конечно, не поменяются кардинально внешние условия и факторы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, спрос на вторичном рынке продолжит снижение.
«Сделок на вторичке уже на текущий момент очень мало», — отметила Аверс.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.