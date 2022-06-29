Музей-заповедник «Горки Ленинские» с начала 2022 года посетили около 93 тысяч человек

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» в 2022 году посетили около 93 тыс. человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Московской области.

В прошлом году в музее-заповеднике побывали более 200 тыс. человек — это стало рекордом с 1970 года.

При этом отмечается, что до начала пандемии COVID-19 около 70% гостей музея составляли представители из Китая.

«Мы хотели узнать, как жил и работал великий вождь коммунистов всего мира, и, конечно, все очень впечатлены тем, что все его вещи сохранены в очень хорошем состоянии. Я считаю, это уникальный музей, который мы будем рекомендовать китайским туристам», — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье на «Поезде Памяти» приехали 200 школьников из России и Белоруссии.