В Ставрополе 2 и 3 июля пройдут музыкальные концерты под открытым небом

Короткая ссылка
В Ставрополе в рамках акции «Лето в городе» 2 и 3 июля пройдут музыкальные концерты под открытым небом.
В Ставрополе 2 и 3 июля пройдут музыкальные концерты под открытым небом
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра, всего в городе пройдут семь концертов на четырёх площадках.

В частности, в субботу, 2 июля, в Центральном парке в 14:00 начнётся концерт с участием симфонического оркестра филармонии.

В воскресенье, 3 июля, на Пионерском пруду в 18:00 состоится концерт оркестра имени Осиновского.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в саду «Эрмитаж» в конце июля пройдёт фестиваль шахмат и джаза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить