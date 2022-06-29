В Ставрополе 2 и 3 июля пройдут музыкальные концерты под открытым небом

В Ставрополе в рамках акции «Лето в городе» 2 и 3 июля пройдут музыкальные концерты под открытым небом.

Как сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра, всего в городе пройдут семь концертов на четырёх площадках.

В частности, в субботу, 2 июля, в Центральном парке в 14:00 начнётся концерт с участием симфонического оркестра филармонии.

В воскресенье, 3 июля, на Пионерском пруду в 18:00 состоится концерт оркестра имени Осиновского.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в саду «Эрмитаж» в конце июля пройдёт фестиваль шахмат и джаза.