В Татарстане возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме
- РИА Новости
Об этом информирует «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.
Утром 29 июня в одной из квартир дома 35 на проспекте Мусы Джалиля произошёл хлопок газа, вследствие чего была выбита оконная рама.
Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, обнаружили 36-летнего хозяина квартиры. Мужчину с ожогами лица и рук госпитализировали.
В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.
В результате инцидента пострадал один человек.