В Татарстане возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме

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В Татарстане возбуждено уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в Набережных Челнах.
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме
  • РИА Новости

Об этом информирует «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.

Утром 29 июня в одной из квартир дома 35 на проспекте Мусы Джалиля произошёл хлопок газа, вследствие чего была выбита оконная рама.

Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, обнаружили 36-летнего хозяина квартиры. Мужчину с ожогами лица и рук госпитализировали.

В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

В результате инцидента пострадал один человек.

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