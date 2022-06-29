В Татарстане возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме

В Татарстане возбуждено уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в Набережных Челнах.

Об этом информирует «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.

Утром 29 июня в одной из квартир дома 35 на проспекте Мусы Джалиля произошёл хлопок газа, вследствие чего была выбита оконная рама.

Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, обнаружили 36-летнего хозяина квартиры. Мужчину с ожогами лица и рук госпитализировали.

В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

В результате инцидента пострадал один человек.