В Крыму заявили о росте населения региона с 2014 года
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По предварительным данным Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году, население Крыма достигло отметки 1 млн 935 тыс. человек.
По данным переписи 2014 года, численность населения полуострова составляла 1 млн 891,5 тыс. человек.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты республики.
Согласно данным ведомства, рост численности связан с миграционным приростом.
«В основном в Республику Крым приезжали мигранты с Украины, из Узбекистана, Армении, а также других регионов России», — отметили в министерстве.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе в настоящее время проживают около 5 тыс. многодетных семей, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом.