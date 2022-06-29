В Крыму заявили о росте населения региона с 2014 года

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Численность населения Республики Крым с 2014 года выросла на 43,5 тыс. человек, или на 2,3%.
В Крыму заявили о росте населения региона с 2014 года
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По предварительным данным Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году, население Крыма достигло отметки 1 млн 935 тыс. человек.

По данным переписи 2014 года, численность населения полуострова составляла 1 млн 891,5 тыс. человек.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты республики.

Согласно данным ведомства, рост численности связан с миграционным приростом.

«В основном в Республику Крым приезжали мигранты с Украины, из Узбекистана, Армении, а также других регионов России», — отметили в министерстве.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе в настоящее время проживают около 5 тыс. многодетных семей, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом.

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