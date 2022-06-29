Бочкарёв: станция «Новаторская» Троицкой линии готова на 60%

Готовность станции «Новаторская» строящейся Троицкой линии Московского метрополитена оценивается в 60%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время на станции «Новаторская» Троицкой линии ведётся полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, а также ведётся сооружение части тупиков под защитой экрана из труб», — сообщил Бочкарёв.

Станция будет иметь два пассажирских вестибюля, приспособленных для маломобильных граждан.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что потолок платформенной части «Новаторской» будет выполнен из шлифованных алюминиевых панелей разного формата с углублениями, в которых расположат светильники.

«Рисунок потолка будет продолжен и в верхней части путевых стен, оформленных в матричной технике с использованием анодированных под нержавеющую сталь и выкрашенных в оранжевый цвет алюминиевых панелей», — уточнил он.

Пол и два ряда колонн на платформе облицуют светло-серым гранитом, а их цоколь выполнят из чёрного габбро-диабаза.