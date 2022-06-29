Захарова прокомментировала снятие флагов Польши в мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снятие флагов Польши в мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное».
Захарова прокомментировала снятие флагов Польши в мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное»
  • РИА Новости

«Да, действительно, в мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» был снят флаг Республики Польши», — сказал она в ходе брифинга, отвечая на вопрос RT.

Захарова отметила, что размещение польского флага было жестом доброй воли с российской стороны.

«В текущей ситуации, когда официальная Варшава занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию, а польские официальные лица, не стесняясь, соревнуются между собой в русофобии, причём делая это всё публично, кто кого переорёт, присутствие флага Польши на территории российских государственнных учреждений неуместно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что МИД Польши готовит ноту в МИД России по поводу снятия флагов республики в мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное».

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