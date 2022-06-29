Аналитики назвали распространённые виды правонарушений среди туристов летом

Аналитики компании «Delta Системы безопасности» назвали самые распространённые виды правонарушений в период отпусков среди туристов на наиболее популярных российских турнаправлениях.

Как сообщает «Газета.Ru», аналитики исследовали около 60 тыс. правонарушений, совершённых в летний период с 2019 по 2022 год.

Согласно результатам анализа, летом 2019 года чаще всего фиксировали кражи и хулиганство. На втором месте — незаконное проникновение и кражи, на третьем — драки, а на последнем — разбойное нападение.

В 2020 году первое место заняло хулиганство, второе — нарушение общественного порядка, а кражи заняли третье место.

В 2021 и 2022 годах самым распространённым нарушением стали кражи. Хулиганство заняло второе место по частоте, а незаконное проникновение — третье.

Ранее «Известия» привели данные исследования, согласно результатам которого наибольшее количество бронирований с заездом в отель в июле наблюдается в Краснодарском крае — 28%.