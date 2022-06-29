Кинолог Голубев предупредил об опасности жары для собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки, которых регулярно выгуливают на улице в жару, могут получить тепловой удар.
Кинолог Голубев предупредил об опасности жары для собак
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» Голубев рассказал, как распознать симптомы теплового удара у собаки и оказать ей необходимую помощь.

Среди первых признаков теплового удара — одышка, затуманенный взгляд, белая слюна вокруг рта, нарушения координации, вялость и прочее.

В случае если у собаки имеются перечисленные признаки, необходимо переместить её в тень, после чего смочить прохладной водой область живота, подушечки лап, ушные раковины, нос, накрыть животное холодным полотенцем. 

Если при проявлении симптомов теплового удара не оказать собаке помощь, то у питомца могут начаться рвота и диарея, могут появиться судороги.

Голубев не рекомендует выходить с собакой на прогулку в часы наибольшей солнечной активности, то есть днём с 11:00 до 16:00.

Ранее в беседе с каналом «Москва 24» орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик объяснил, почему розовый фламинго имеет такую окраску.

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