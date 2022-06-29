Специалист Лазарева рассказала о популярных схемах обмана в сезон отпусков

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Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала, какие мошеннические схемы чаще всего применяются в сезон отпусков.
Специалист Лазарева рассказала о популярных схемах обмана в сезон отпусков
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио Sputnik она уточнила, что большинство мошеннических схем в летний сезон связаны с покупкой туров и бронированием номеров в отелях.

«Самая популярная уловка — когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств», — объяснила эксперт.

Лазарева также предупредила о создании мошенниками сайтов, которые имитируют или копируют ресурсы и предложения популярных отелей или туроператоров, но не имеют к ним отношения.

Эксперт также перечислила базовые правила, которые важно соблюдать, чтобы не столкнуться со злоумышленниками.

«Если вы видите слишком привлекательное предложение, это должно вас насторожить. Лучше перепроверить его актуальность, например, позвонив в объект размещения», — подчеркнула она.

Кроме того, Лазарева порекомендовала не поддерживать коммуникацию вне сервиса и проверять репутацию сайта.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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