Названы самые популярные туристические направления на июль в России

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru назвал топ-10 самых популярных туристических направлений по количеству бронирований на июль 2022 года в России.

Согласно данным исследования, которые приводят «Известия», наибольшее количество бронирований с заездом в отель в июле наблюдается в Краснодарском крае — 28%.

В топ наиболее популярных внутрироссийских направлений вошли также Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону.

Кроме того, в этом году среди самых востребованных направлений оказалась Махачкала — в июле 2022-го она занимает десятое место по количеству бронирований.

Наряду с перечисленными направлениями в топ вошли также Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.