Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Уфе
Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.
«Столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4», — говорится в сообщении.
В результате столкновения от удара микроавтобус отлетел в сторону, на трёх пешеходов. Они, а также водитель автобуса, владелец Audi и три его пассажира получили травмы и были госпитализированы.
Сообщается, что среди пострадавших пешеходов есть 11-летняя девочка.
Причины ДТП сейчас устанавливаются.