Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Уфе

В результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на пересечении улиц Пушкина и Карла-Маркса в Уфе пострадали восемь человек.

Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале. «Столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4», — говорится в сообщении. В результате столкновения от удара микроавтобус отлетел в сторону, на трёх пешеходов. Они, а также водитель автобуса, владелец Audi и три его пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что среди пострадавших пешеходов есть 11-летняя девочка. Причины ДТП сейчас устанавливаются.