Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Уфе

Короткая ссылка
В результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на пересечении улиц Пушкина и Карла-Маркса в Уфе пострадали восемь человек.

Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале

«Столкнулись Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4», — говорится в сообщении.

В результате столкновения от удара микроавтобус отлетел в сторону, на трёх пешеходов. Они, а также водитель автобуса, владелец Audi и три его пассажира получили травмы и были госпитализированы. 

Сообщается, что среди пострадавших пешеходов есть 11-летняя девочка. 

Причины ДТП сейчас устанавливаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить