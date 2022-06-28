В проектах АНО «Россия — страна возможностей» приняли участие более 15 млн человек

Гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу АНО.

«Сначала мы ориентировались на охват, радовались первым 100 тыс. участников, но на сегодняшний день их уже более 15 млн из всех регионов России и 150 стран мира», — заявил Комиссаров.

Выпускники проектов получают возможность развиваться, поступать в ведущие вузы, проходить стажировки, работать в крупных компаниях.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Санкт-Петербурге начался финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей».