В проектах АНО «Россия — страна возможностей» приняли участие более 15 млн человек

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Гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.
В проектах АНО «Россия — страна возможностей» приняли участие более 15 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу АНО.

«Сначала мы ориентировались на охват, радовались первым 100 тыс. участников, но на сегодняшний день их уже более 15 млн из всех регионов России и 150 стран мира», — заявил Комиссаров.

Выпускники проектов получают возможность развиваться, поступать в ведущие вузы, проходить стажировки, работать в крупных компаниях.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Санкт-Петербурге начался финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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