Специалист Мехтиев посоветовал регулярно проверять кредитную историю

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Зампред экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев посоветовал регулярно проверять кредитную историю.
Специалист Мехтиев посоветовал регулярно проверять кредитную историю
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«В ноябре прошлого года был проведён опрос: 77% людей, которые запрашивали кредитную историю, запрашивали её один раз в жизни, не два раза в год бесплатно, как можно это сделать. Кредитная история может появиться и без вас, нужно включать двухфакторную идентификацию на «Госуслугах», чтобы ваши персональные данные не были украдены», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, большинство случаев мошенничества происходит именно из-за этого.

Как считает Мехтиев, проверять такие данные стоит по меньшей мере дважды в год.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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