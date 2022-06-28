Специалист Мехтиев посоветовал регулярно проверять кредитную историю

Зампред экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев посоветовал регулярно проверять кредитную историю.

«В ноябре прошлого года был проведён опрос: 77% людей, которые запрашивали кредитную историю, запрашивали её один раз в жизни, не два раза в год бесплатно, как можно это сделать. Кредитная история может появиться и без вас, нужно включать двухфакторную идентификацию на «Госуслугах», чтобы ваши персональные данные не были украдены», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, большинство случаев мошенничества происходит именно из-за этого.

Как считает Мехтиев, проверять такие данные стоит по меньшей мере дважды в год.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.