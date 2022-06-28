В Национальной мясной ассоциации прокомментировали ситуацию с производством куриного мяса

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Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин прокомментировал ситуацию с производством мяса.
В Национальной мясной ассоциации прокомментировали ситуацию с производством куриного мяса
  • Gettyimages.ru

«Сейчас себестоимость производства стабилизировалась, с начала 2022 года цены на различные виды куриного мяса увеличились менее чем на 10% в сравнении с показателями прошлого года», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых культур, поэтому цены на корм могут стабилизироваться ещё больше.

«Предложение на внутреннем рынке сейчас растёт. Прибавка в объёме производства с начала 2022 года была более 8%. Да, сейчас просел экспорт куриного мяса на западные рынки, но нас выручает спрос со стороны Китая — там закупают по хорошим ценам лапки и крылья. Они так востребованы в Азии, что частичная потеря европейского рынка сейчас не кажется чем-то невосполнимым», — сообщил Юшин.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Московская область стала лидером ЦФО по производству овощей.

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