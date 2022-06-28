В Федерации отельеров прокомментировали уход ряда зарубежных гостиничных сетей из России

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по гостиничному бизнесу Вадим Прасов прокомментировал уход ряда зарубежных сетей из страны.
В Федерации отельеров прокомментировали уход ряда зарубежных гостиничных сетей из России
  • Gettyimages.ru

«За последние лет тридцать накоплен достаточно большой опыт в части управления — спасибо международным брендам, которые своим опытом с нами поделились. И на мой взгляд, сейчас уже достаточное количество вполне себе адекватных, современных менеджеров, которые в состоянии управлять отелями, в России есть», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть и отечественные гостиничные операторы.

Как предположил Прасов, уход гостиничных брендов ещё не окончательный, то есть не все, кто хотел бы уйти, уже ушли.

«Так или иначе, отели продолжат работу. Я думаю, что сервис и качество в них останутся на прежнем уровне», — заключил он.

Ранее сеть отелей Marriott объявила о приостановке всех операций на территории России.

Компания IHG, владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, заявила, что прекращает всю деятельность в России.

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