Исследование: 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете

Короткая ссылка
Согласно результатам нового исследования, 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете.
Исследование: 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Topmarketplacе.

По словам 37% городских жителей, они посещают и обычные магазины, а 17% утверждают, что редко покупают и делают это «где придётся».

Самым популярным ответом на вопрос, почему участники исследования покупают в интернете, стал «хочу сэкономить» (52%).

«Это исследование показало, насколько прочно культура покупок в интернете вошла в жизнь городских жителей. Результаты подтвердили наши предположения, что спрос продолжает расти, а категории, которые выбирают потребители, расширяются», — заявил Александр Пономарёв, генеральный директор Topmarketplacе.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить