Исследование: 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете

Согласно результатам нового исследования, 46% живущих в городе россиян совершают все покупки в интернете.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Topmarketplacе.

По словам 37% городских жителей, они посещают и обычные магазины, а 17% утверждают, что редко покупают и делают это «где придётся».

Самым популярным ответом на вопрос, почему участники исследования покупают в интернете, стал «хочу сэкономить» (52%).

«Это исследование показало, насколько прочно культура покупок в интернете вошла в жизнь городских жителей. Результаты подтвердили наши предположения, что спрос продолжает расти, а категории, которые выбирают потребители, расширяются», — заявил Александр Пономарёв, генеральный директор Topmarketplacе.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.