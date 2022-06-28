В России отмечен рост продаж автомобилей

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К концу июня объём продаж автомобилей в России вырос на 10% по сравнению с началом месяца.
В России отмечен рост продаж автомобилей
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), которые опубликовало агентство «Автостат».

Ожидается, что к концу месяца будет продано около 30 тыс. новых легковых автомобилей.

«Падение к июню прошлого года значительное. Тогда рынок был в четыре раза больше (127,2 тыс. шт.). Тем не менее есть ощущение, что «рыночное дно» уже достигнуто и дальше стоит ожидать медленного восстановления», — сообщил директор агентства Сергей Целиков.

Также за последний месяц вырос объём продаж легковых коммерческих автомобилей и средних и тяжелых грузовиков.

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