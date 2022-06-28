На поддержку Сообщества потомков столичных ополченцев в Москве выделили 50 млн рублей

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Власти Москвы выделили 50 млн рублей на поддержку Сообщества потомков столичных ополченцев.
На поддержку Сообщества потомков столичных ополченцев в Москве выделили 50 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ФАН.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Выделенные деньги пойдут на работу по увековечиванию памяти народного ополчения Москвы и патриотическому воспитанию молодёжи.

«Часть средств гранта направят на развитие материальной базы и пополнение фондов школьных музеев, посвященных дивизиям московского народного ополчения», — говорится в документе.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», Собянин рассказал о мерах по поддержке кинотеатров в столице.

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