На поддержку Сообщества потомков столичных ополченцев в Москве выделили 50 млн рублей

Власти Москвы выделили 50 млн рублей на поддержку Сообщества потомков столичных ополченцев.

Об этом сообщает ФАН.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Выделенные деньги пойдут на работу по увековечиванию памяти народного ополчения Москвы и патриотическому воспитанию молодёжи.

«Часть средств гранта направят на развитие материальной базы и пополнение фондов школьных музеев, посвященных дивизиям московского народного ополчения», — говорится в документе.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», Собянин рассказал о мерах по поддержке кинотеатров в столице.