Эксперт Давидис перечислила наиболее часто подделываемые купюры

Специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала о наиболее часто подделываемых в России купюрах.

Об этом сообщает НСН.

«Самые подделываемые — это пятитысячные купюры, также подделывают 1000 и 2000 рублей», — заявила Давидис.

По её словам, банкноты в 100 рублей редко подделываются в связи с низкой себестоимостью.

Давидис также назвала смену дизайна банкнот и их модернизацию полезным процессом.

«Очень хорошо менять время от времени дизайн и обновлять средства защиты банкнот, особенно когда они совершенствуются», — заключила она.

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