Самарская область и Академия наук Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

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Самарская область и Национальная академия наук (НАН) Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве.
Самарская область и Академия наук Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

«Мы подписали соглашение с Национальной академией наук и тремя университетами Беларуси», — заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

При этом председатель президиума НАН Владимир Гусаков подчеркнул важность сотрудничества научных центров Белоруссии и России. 

По его словам, в настоящее время академия сотрудничает почти с 30 регионами России.

Ранее сайт RIA56 писал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым.

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