Самарская область и Академия наук Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
«Мы подписали соглашение с Национальной академией наук и тремя университетами Беларуси», — заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров.
При этом председатель президиума НАН Владимир Гусаков подчеркнул важность сотрудничества научных центров Белоруссии и России.
По его словам, в настоящее время академия сотрудничает почти с 30 регионами России.
Ранее сайт RIA56 писал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым.