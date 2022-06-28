Председатель «Движения автомобилистов России» прокомментировал ситуацию с шинами Michelin

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал ситуацию с шинами Michelin.

«Я таких аналогов не знаю, именно достойных. Всё-таки, мне кажется, что наилучшие шины были зарубежного происхождения. Уход европейца с нашего рынка повлечёт за собой снижение качества резины. Думаю, что это, в конце концов, скажется и на безопасности дорожного движения», — поделился Похмелкин в интервью с «Говорит Москва» в связи с новостью о том, что французский производитель шин Michelin собирается до конца года передать бизнес в России под местное управление из-за невозможности поставок.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.