В детских лагерях Краснодарского края отдыхают 467 детей из Донбасса

В восьми детских лагерях Кубани находятся 467 детей из Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает «Кубань 24».

В частности, в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» и санатории «Вита» в Анапе отдыхают 69 детей и восемь тренеров.

В лагере «Зори Анапы» находятся 60 детей, в детском оздоровительном центре «Кубанская нива» в Анапе — 150, в оздоровительном комплексе «Сигнал» в Кабардинке — 77.

Кроме того, лагерь «Орлёнок» в Туапсинском районе Краснодарского края принял 66 детей, а всероссийских детский центр «Смена» — 33 ребёнка.

Ранее URA.RU сообщало, что по просьбе администрации Донецкой Народной Республики власти ЯНАО организуют летний отдых для детей из Волновахи.