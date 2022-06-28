За полгода Санкт-Петербург посетили 3,7 млн человек

За первое полугодие 2022 года Санкт-Петербург посетили 3,7 млн человек, из них 130 тысяч иностранцев.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева на заседании городского правительства.

По его словам, каждый из посетивших за этот период Санкт-Петербург туристов потратил около 36,5 тыс. рублей.

«Будем и дальше развивать туризм с дружественными странами. В прошлом году наш город посетили порядка 6 миллионов человек. Это та цифра, которая является нашим минимумом по количеству туристов», — добавил Корнеев.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российского союза индустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о регионах, которые получат туристические субсидии.